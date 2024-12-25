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        Bingöl'de 197 bin 300 makaron ele geçirildi

        Bingöl'de düzenlenen operasyonda 197 bin 300 makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 15:29 Güncelleme: 25.12.2024 - 15:32
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        Bingöl'de 197 bin 300 makaron ele geçirildi
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        Bingöl'de düzenlenen operasyonda 197 bin 300 makaron ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışmalar neticesinde 64 bin 700'ü içi doldurulmuş 197 bin 300 makaron ile 16 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Bu kapsamda 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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