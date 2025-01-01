Bingöl'de "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı düzenlendi
Bingöl'ün Solhan ilçesinde İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu tarafından "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı düzenlendi.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu tarafından "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı düzenlendi.
Solhan Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, kurum amirleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan programda, platform adına Osman Ayman ile Doç. Dr. Ramazan Korkut konuştu.
Programda, İmam Hatip Mehmet Bingöl tarafından dua okundu, Siyer-i Nebi sınavında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
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