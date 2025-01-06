Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Yeni Solhan Spor Kulübü Başkanlığına Oğuz Başaran seçildi

        Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2. Lig 5. Grup'ta yer alan Yeni Solhan Spor'un kulüp başkanlığına Oğuz Başaran seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 10:49 Güncelleme: 06.01.2025 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni Solhan Spor Kulübü Başkanlığına Oğuz Başaran seçildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2. Lig 5. Grup'ta yer alan Yeni Solhan Spor'un kulüp başkanlığına Oğuz Başaran seçildi.

        Solhan Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen gelen kurulda, Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Zülfü Çalışkan ve AK Parti Bingöl İl Genel Meclis Başkanı Nihat Doğu birer konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından yapılan tek listeyle gidilen seçimde kullanılan geçerli oyların tamamını alan Oğuz Başaran, kulüp başkanı oldu.

        Başaran, önceki dönem kulüp başkanı Serhat Şimşek'e plaket verdi.

        Programa, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Enes Aslan, AK Parti İlçe Başkanı Ziya Ataş, kurul üyeleri, öğrenciler ve sporseverler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aşırı sis ve zincirleme kaza! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Aşırı sis ve zincirleme kaza! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Kongre baskınının 4. yılında Biden'dan çağrı
        Kongre baskınının 4. yılında Biden'dan çağrı
        Kabine toplantısı bugün toplanıyor
        Kabine toplantısı bugün toplanıyor
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        Yerinden oynayan çamaşır makinesi yüzünden evlerine giremediler!
        Yerinden oynayan çamaşır makinesi yüzünden evlerine giremediler!
        Galatasaray'da transfer zirvesi!
        Galatasaray'da transfer zirvesi!
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        Ferdi Tayfur'un 'Fadimesi' benim
        Ferdi Tayfur'un 'Fadimesi' benim
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        "Oynadığımız toksik bir lig!"
        "Oynadığımız toksik bir lig!"
        Sosyal medya deneyi Mert'i öldürdü! Aile Bakanlığı'ndan açıklama!
        Sosyal medya deneyi Mert'i öldürdü! Aile Bakanlığı'ndan açıklama!
        "Taraftarı kazanmak şart"
        "Taraftarı kazanmak şart"
        'Libya Davası': Fransa'da Sarkozy yargılanıyor
        'Libya Davası': Fransa'da Sarkozy yargılanıyor
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        24 yaşındaydı, avukat olacaktı... Sıla hayata 1 hafta tutunabildi!
        24 yaşındaydı, avukat olacaktı... Sıla hayata 1 hafta tutunabildi!
        Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        2024 emeklileri kazançlı çıktı
        2024 emeklileri kazançlı çıktı
        Kanser genetik mi? Genetik test nasıl yapılır?
        Kanser genetik mi? Genetik test nasıl yapılır?

        Benzer Haberler

        Bingöl'deki yüzen adalar dört mevsim doğaseverleri ağırlıyor
        Bingöl'deki yüzen adalar dört mevsim doğaseverleri ağırlıyor
        Hesarek Kayak Merkezi'nde sezon açıldı
        Hesarek Kayak Merkezi'nde sezon açıldı
        Hesarek Kayak Merkezi'nde sezon açıldı
        Hesarek Kayak Merkezi'nde sezon açıldı
        Hesarek Kayak Merkezi sezonu, yaklaşık 2 bin 500 kişiyi ağırlayarak açtı
        Hesarek Kayak Merkezi sezonu, yaklaşık 2 bin 500 kişiyi ağırlayarak açtı
        Bingöl'de TÜGVA 'GençLig' Futbol Turnuvası'nın finali yapıldı
        Bingöl'de TÜGVA 'GençLig' Futbol Turnuvası'nın finali yapıldı
        Bingöl'de amatör futbol kulüplerine malzeme desteğinde bulunuldu
        Bingöl'de amatör futbol kulüplerine malzeme desteğinde bulunuldu