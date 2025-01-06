Yeni Solhan Spor Kulübü Başkanlığına Oğuz Başaran seçildi

Konuşmaların ardından yapılan tek listeyle gidilen seçimde kullanılan geçerli oyların tamamını alan Oğuz Başaran, kulüp başkanı oldu.

Solhan Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen gelen kurulda, Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Zülfü Çalışkan ve AK Parti Bingöl İl Genel Meclis Başkanı Nihat Doğu birer konuşma yaptı.

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