Bingöl'de 1 kilo 400 gram esrar ele geçirildi
Bingöl'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 400 gram toz esrar ele geçirildi.
Bingöl'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 400 gram toz esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda merkez ve Genç ilçesindeki arazi aramasında 1 kilo 400 gram esrar, 2 av tüfeği, 54 fişek ve bir miktar metamfetamin ele geçirdi.
Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemler başlatıldı.
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