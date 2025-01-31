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        Bingöl'de 1 kilo 400 gram esrar ele geçirildi

        Bingöl'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 400 gram toz esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 00:14 Güncelleme: 31.01.2025 - 00:19
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        Bingöl'de 1 kilo 400 gram esrar ele geçirildi
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        Bingöl'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 400 gram toz esrar ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda merkez ve Genç ilçesindeki arazi aramasında 1 kilo 400 gram esrar, 2 av tüfeği, 54 fişek ve bir miktar metamfetamin ele geçirdi.

        Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemler başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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