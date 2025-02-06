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        Bingöl'de kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Bingöl'de kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 18:35 Güncelleme: 06.02.2025 - 18:39
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        Bingöl'de kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Bingöl'de kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapan ve tarihi eser bulunduran şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

        Ekipler, bu kapsamda Sancak beldesinde yaptığı uygulama sırasında bir aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada tarihi eser niteliği bulunan işlemeli ve desenli çömlek parçaları ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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