Bingöl'de kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Araçta yapılan aramada tarihi eser niteliği bulunan işlemeli ve desenli çömlek parçaları ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler, bu kapsamda Sancak beldesinde yaptığı uygulama sırasında bir aracı durdurdu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapan ve tarihi eser bulunduran şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

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