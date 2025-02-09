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        Solhan'da siyer sınavı yapıldı

        Solhan ilçesinde, Peygamber Sevdalıları Vakfınca siyer sınavı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 15:03 Güncelleme: 09.02.2025 - 15:08
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        Solhan'da siyer sınavı yapıldı
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        Solhan ilçesinde, Peygamber Sevdalıları Vakfınca siyer sınavı yapıldı.

        Solhan Şehit Ersin Ateş İlkokulu'nda, "O'nu Oku, O'nu Yaşa" temasıyla 4 kategoride düzenlenen siyer sınavına 400 kişi katıldı.

        Peygamber Sevdalıları Vakfı İlçe Temsilcisi İzettin İslamoğlu, yaptığı açıklamada, sınava yetişkin ve çocukların katıldığını belirterek, "Kaybedeni olmayan bu sınavda herkes kazanacaktır inşallah." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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