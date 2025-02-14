Bingöl'de şarampole devrilen otobüsün Şırnak'taki terminalden çıkış anı kamerada

Bingöl-Diyarbakır kara yolunda dün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 38 kişinin yaralandığı yolcu otobüsünün Şırnak Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden çıkışı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şırnak- Erzurum seferini yapan Mardin Seyahat firmasına ait Z.E. idaresindeki 33 CFU 60 plakalı yolcu otobüsünün dün akşam Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Doğanca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildiği kazayla ilgili Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

İki cumhuriyet savcısının görevlendirildiği soruşturma kapsamında güvenlik güçlerince muhafaza altına alınan yolcu otobüsünde uzman ekiplerce teknik inceleme yapılacak ve kamera kayıtları incelenecek.

Kazada hayatını kaybedenlerin sözleşmeli er Abdullah Kaya (28) ile Derviş Öcal, Kübra Ağırman, Salih Demirel ve Abdulkuddus Bozuk olduğu tespit edildi.

Sözleşmeli er Kaya'nın cenazesi, Genç Devlet Hastanesi'ndeki otopsinin ardından memleketi Erzurum'a gönderildi.

Derviş Öcal, Kübra Ağırman ve Abdulkuddus Bozuk'un cenazelerinin otopsi işlemleri sonrası Mardin'e, Salih Demirel'in naaşının da Şırnak'a yollanacağı öğrenildi.

- 38 yaralıdan 31'i taburcu edildi

Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 38 yaralıdan 31'inin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini bildirdi.

Usta, "5 yaralımızın Bingöl'de, birer yaralı vatandaşımızın da Malatya ve Diyarbakır'daki hastanelerde tedavilerine devam edilmektedir. Hayatını kaybeden 5 vatandaşımızdan biri Bingöl Mürselpaşa Erkek Öğrenci Yurdumuzda kalan Mardin'in Nusaybin ilçesi nüfusuna kayıtlı Diş Protez Teknolojisi öğrencisi Derviş Öcal isimli kardeşimizdir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabb'im bir daha böyle acıları Bingöl'ümüze ve milletimize yaşatmasın inşallah." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, güvenlik kamerası kayıtlarında yolcuların binmesi ve valizlerin yerleştirilmesinin ardından otobüsün saat 11.35'te perondan hareket ederek Şırnak Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden çıktığı görülüyor.