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        Bingöl Valisi Usta, otobüs kazasında yaralananları ziyaret etti:

        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, dün akşam kentte yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 18:35 Güncelleme: 14.02.2025 - 18:38
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        Bingöl Valisi Usta, otobüs kazasında yaralananları ziyaret etti:
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        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, dün akşam kentte yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti.

        Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tedavisi süren yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

        Usta, tedbir amaçlı hastanede yatan bazı yaralıların bugün taburcu edileceğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Hepsinin yolculuk anında emniyet kemerleri takılıymış. Dolayısıyla 'emniyet kemeri hayat kurtarır' cümlesi sıradan bir söz değil, doğruluğu dün akşam yaşanan kazada bir kez daha tescillendi. Emniyet kemeri hayat kurtaran bir tedbirdir. Lütfen tüm seyahatlerinizde emniyet kemerini takmayı ihmal etmeyiniz."

        Şırnak - Erzurum seferini yapan Mardin Seyahat firmasına ait Z.E. idaresindeki 33 CFU 60 plakalı yolcu otobüsü dün akşam Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Doğanca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrilmiş, kazada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 38 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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