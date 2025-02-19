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        Bingöl'ün 5 ilçesinde eğitime kar engeli

        Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde eğitime bugün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 01:38 Güncelleme: 19.02.2025 - 01:38
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        Bingöl'ün 5 ilçesinde eğitime kar engeli
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        Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde eğitime bugün ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları devam ediyor.

        Oluşabilecek risklere karşı tedbir amaçlı Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçeleri ile merkeze bağlı Sancak beldesi ve Sudüğünü köyünde eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

        Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri de bugün idari izinli sayılacak.

        Kent merkezi, Genç ve Solhan ilçeleri için ise ilerleyen saatlerde hava şartlarında olumsuz bir değişme olması durumunda yeniden değerlendirme yapılacak ve sabahın erken saatlerinde bilgilendirmede bulunulacak.

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