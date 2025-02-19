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        Karlı yolları aşıp mahsur kalan hastalara ulaşıyorlar

        RIDVAN KORKULUTAŞ - Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), yoğun kar yağışı ve dondurucu soğukların etkili olduğu Bingöl'de yolu kapanan yerleşim birimlerinde mahsur kalan hastaların imdadına yetişiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 11:04 Güncelleme: 19.02.2025 - 11:04
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        Karlı yolları aşıp mahsur kalan hastalara ulaşıyorlar
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        RIDVAN KORKULUTAŞ - Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), yoğun kar yağışı ve dondurucu soğukların etkili olduğu Bingöl'de yolu kapanan yerleşim birimlerinde mahsur kalan hastaların imdadına yetişiyor.

        Çetin kış koşullarının etkili olduğu kentte kırsaldan 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarları değerlendiren UMKE, hastaların sağlık merkezlerine ulaşması için hızla harekete geçiyor.

        Hazırlıklarını yaptıktan sonra yola çıkan ekipler, hastaların mahsur kaldığı köy ve mezralara tırın taşıdığı paletli ambulansla ulaşıyor. Yolun kapandığı noktada tam paletli ambulansı tırdan indiren ekipler, sis ve kar yağışı altında paletli ambulansla hastaya ulaşıp ilk müdahaleyi yapıyor.

        Ekipler bu araçların giremediği noktalarda ise karda bata çıka yürüyerek belirtilen adrese doğru ilerliyor.

        Zamanla yarışan ekipler, olumsuz hava koşullarına rağmen hastaların güvenle 112 Acil Servis ekiplerine ulaştırılmasını sağlıyor.

        - "Ulaşamayacağımız yer yok"

        İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Samet Tatlı, AA muhabirine, vatandaşların sağlık alanında çetin kış şartlarından etkilenmemesi adına yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.

        112 Acil Sağlık ekipleri ve UMKE'nin 7 gün 24 saat görevinin başında olduğunu ifade eden Tatlı, 112 Acil Sağlık'tan 350, UMKE'den 175 personel ile 34 ambulans, bir tam paletli ambulans, 5 yarım paletli ambulans, 8 UMKE aracıyla görev yaptıklarını belirtti.

        Tatlı, son olarak Sancak beldesinde bir vaka için ihbar alındığını belirterek, yolun kapanmasından dolayı UMKE aracı ve personeli ile bölgeye intikal edildiğini, ulaşılan hastanın güvenli bir şekilde Bingöl Devlet Hastanesi'ne naklinin sağlandığını anlattı.

        "Tam kar paletli aracımızla, yarım paletli aracımızla ve 4x4 kara ambulans aracımızla ulaşamayacağımız yer yok. Araçların ulaşamayacağı noktalarda da Sağlık Bakanlığımızın helikopteri bize yardımcı olma noktasında hazır." diyen Tatlı, tüm UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerine gösterdikleri özverili çalışma ve gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

        Tatlı, halk sağlığı anlamında olumsuz hava koşulları nedeniyle "misafir anne oteli" uygulamasının da kentte devam ettiğini bildirerek, "Doğumu yaklaşan annelerimizi, aile hekimliklerine başvurup kayıtlarının alınmasının ardından hem ilçelerdeki devlet hastanelerinde hem de Bingöl Devlet Hastanemizde annelerimizi misafir edip, onları daha güvenli bir şekilde doğuma hazırlama çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

        - "Hastaya gereken zamanda ulaştık"

        UMKE İstasyonunda çalışan paramedik Fadime Alaftekin de 112 Acil Sağlık ekiplerinin zorlu kış şartları nedeniyle ulaşamadığı vakalar için 7/24 hazır beklediklerini söyledi.

        Aldıkları vakanın da 63 yaşında olduğunu anlatan Alaftekin, şöyle konuştu:

        "Hastamız ahırda hayvanlarına bakarken göğüs ağrısı çekmiş. Daha önce geçirmiş olduğu bypass ve anjiyo sebebiyle tarafımıza başvurdu. Bingöl'de kar nedeniyle köy yollarımız kapanmaktadır. Bu nedenle hasta hastaneye ulaşamadığı için UMKE görevlileri olarak tüm hazırlığımızı yapıp tam paletli araçlarımızla çıkış yaptık. Hastaya gereken zamanda ulaştık. Hastamızın gereken acil müdahaleyi yapıp, hastaneye naklini sağladık."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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