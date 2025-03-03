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        İstanbul ve Bursa'dan 55 ülkeye yaptığı perde ihracatını Bingöl'e taşıdı

        RIDVAN KORKULUTAŞ - Perde sektöründe uzun yıllar faaliyet gösteren firma, devletin sağladığı teşvik, destek ve avantajlar dolayısıyla 55 ülkeye yaptığı ihracata yönelik üretimini İstanbul ve Bursa'dan Bingöl'e taşıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 13:14 Güncelleme: 03.03.2025 - 13:19
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        İstanbul ve Bursa'dan 55 ülkeye yaptığı perde ihracatını Bingöl'e taşıdı
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        RIDVAN KORKULUTAŞ - Perde sektöründe uzun yıllar faaliyet gösteren firma, devletin sağladığı teşvik, destek ve avantajlar dolayısıyla 55 ülkeye yaptığı ihracata yönelik üretimini İstanbul ve Bursa'dan Bingöl'e taşıdı.

        İstanbul'da 1986 yılında tekstil sektöründe çıraklığa başlayan Murat Öztürk, 1990'lı yılların sonlarında tekstil atölyesi kurdu. Öztürk, çalışma ağını büyüterek kendi markasını oluşturdu.

        Perde üretimini Bursa'da, satış operasyonlarını da İstanbul'da yürüten firma, yıllar içerisinde gösterdiği çalışma neticesinde Avrupa'dan Orta Asya'ya 55 ülkeye ihracat yapmaya başladı.

        İstanbul'da doğup büyüyen ve aslen Bingöllü olan firmanın yönetim kurulu başkanı Murat Öztürk, uzun yıllar sonra memleketine dönerek yatırım yapma kararı aldı.

        Firma, devletin sağladığı teşvik, destek ve avantajlar dolayısıyla Bingöl Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) ilk etabında ilk olarak 7 bin metrekare alanda üretim tesisi kurdu.

        Proje kapsamında ikinci ve üçüncü etapla birlikte 100 bin metrekare tesis inşa edilecek.

        - "6. bölge teşvikleri yatırımcılara çok önemli avantajlar sunuyor"

        Firmanın yönetim kurulu başkanı Murat Öztürk, AA muhabirine, Bingöl'e geliş amaçlarının işletmelerini daha iyi bir şekilde entegre hale getirebilmek olduğunu söyledi.

        Entegrasyonlaşma süreçlerini Bingöl'de taçlandırmak istediklerini ifade eden Öztürk, yeşil ve çevreci tesis olarak üretim yaptıklarını belirtti.

        Devletin verdiği desteklerden faydalandıklarını anlatan Öztürk, sanayicilerin bunlardan kesinlikle yararlanması gerektiğini dile getirdi.

        İmalat sektörü için teşvik bölgelerine gelinmesinin önemli olduğunu ifade eden Öztürk, yatırımlarını teşvik bölgelerine yönlendirdiklerini bildirdi.

        Öztürk, şöyle konuştu:

        "Teşvik bölgesinin kazanımlarıyla batının her geçen gün hızlı bir şekilde buraya aktarılacağını düşünüyorum. Sanayicilerin de buraya gelmeleri ve yatırım yapmalarını tavsiye ediyorum. Gençlerin fazla oluşu onları geliştirecektir ve imalatlarına ivme kazandıracaktır. Devletin 6. bölge teşvikleri yatırımcılara çok önemli avantajlar sunuyor. 55 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu ihracatımızı Bingöl'deki yatırımlarımızla da taçlandıracağımızı düşünüyoruz. Ekonomimize, devletimize ve bölgemize faydalı bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Sektörümüzde iyi bir oyuncu olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bizim gibi firmaların bölgeye gelişi ister istemez bölgede de değişiklikleri getirecektir. Dörtlü vardiya sisteminde 7/24 çalışan işletmeleriz. Bunlar bölgede hem sosyal hem de maddi olarak ciddi değişikliklere yol açacaktır."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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