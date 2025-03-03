Karlıova Kaymakamlığından iftar programı

Gilan, yaptığı konuşmada, böyle bir iftar programında ailelerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Karlıova Şehit Hacı Alan Anadolu Lisesi Pansiyonunun yemek salonunda düzenlenen iftar programında şehit, yetim ve gazi aileleri bir araya geldi.

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