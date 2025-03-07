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        Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden oryantasyon eğitimi

        Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kurum personeline 5 günlük oryantasyon eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 09:21 Güncelleme: 07.03.2025 - 09:21
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        Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden oryantasyon eğitimi
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        Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kurum personeline 5 günlük oryantasyon eğitimi verildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kurum müdürü Abdulbari Aksoy'un açılış konuşmasıyla başlayan programda göreve yeni başlayan personelin kurum aidiyetini güçlendirmek, çalışanlara kurum kültürünü aktarmak, politikalarını tanıtmak, personelin meslektaşlarını tanımasını sağlamak gibi konular aktarıldı.

        Teorik eğitimlerin ardından saha ziyaretleriyle devam eden programda, kurumlar arası işbirliğinin önemi açısından paydaş kurumlara ziyaretler gerçekleştirildi.

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