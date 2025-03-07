Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden oryantasyon eğitimi

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kurum müdürü Abdulbari Aksoy'un açılış konuşmasıyla başlayan programda göreve yeni başlayan personelin kurum aidiyetini güçlendirmek, çalışanlara kurum kültürünü aktarmak, politikalarını tanıtmak, personelin meslektaşlarını tanımasını sağlamak gibi konular aktarıldı.

Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kurum personeline 5 günlük oryantasyon eğitimi verildi.

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