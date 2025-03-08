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        Bingöl'de araçtan yol kenarına uyuşturucu attığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

        Bingöl'ün Genç ilçesinde bir araç içerisinden yol kenarına toz esrar attığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 17:55 Güncelleme: 08.03.2025 - 17:56
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        Bingöl'de araçtan yol kenarına uyuşturucu attığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde bir araç içerisinden yol kenarına toz esrar attığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede önleyici kolluk devriyesi esnasında yol kenarında 241,38 gram toz esrar buldu.

        Ekipler bir araç içerisinde esrarı attığı değerlendirilen 2 şüpheliyi yakaladı.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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