Bingöl'de araçtan yol kenarına uyuşturucu attığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
Bingöl'ün Genç ilçesinde bir araç içerisinden yol kenarına toz esrar attığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bingöl'ün Genç ilçesinde bir araç içerisinden yol kenarına toz esrar attığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede önleyici kolluk devriyesi esnasında yol kenarında 241,38 gram toz esrar buldu.
Ekipler bir araç içerisinde esrarı attığı değerlendirilen 2 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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