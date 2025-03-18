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        Bingöl'de şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi

        Bingöl'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler için iftar programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 21:50 Güncelleme: 18.03.2025 - 21:50
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        Bingöl'de şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi
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        Bingöl'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler için iftar programı gerçekleştirildi.

        Valilik tarafından Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve protokol üyeleri, şehit aileleri ve gaziler ile iftar yaptı.

        Usta, programda yaptığı konuşmada, mübarek bir günde, dostluk ve kardeşlik kokan bir iftar sofrasında şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Şehitlerin, ülkenin bağımsızlığı, birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını feda ettiğini dile getiren Usta, şunları kaydetti:

        "Vatanını seven, bayrağına aşık bu şehrin tarihçesine baktığımızda tek kelimeyle şehitler yurdunda yaşadığımızı görmekteyiz. Bingöl'ümüzde asker, polis, güvenlik korucusu, kamu görevlisi, muhtar ve sivil olmak üzere bugüne kadar 476 kişi şehit olmuş, 204 de gazimiz var. Bu güzel insanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun. Devletin varlığı ve milletin bütünlüğü için canından geçmeyi göze almış siz değerli hemşehrilerimle 'Mevzu vatansa gerisi teferruattır' diyen siz saygıdeğer kardeşlerimle gurur duyuyorum."

        Vali Usta, şehit aileleri için ne yapılırsa yapılsın haklarının hiçbir zaman ödenemeyeceğini belirterek, şehit ailelerinin baş tacı olduğunu aktardı.

        "Birlik ve beraberliğimiz, dostluk ve kardeşliğimiz daim olsun" diyen Usta, şehitlerin en kıymetli hatırasının, geride bıraktıkları aileleri olduğunu vurguladı.

        Usta, "Devletimiz ve milletimiz, sizlerin değerini her zaman bilecek, sizleri hiçbir zaman unutmayacaktır. Çünkü sizler en değerli varlıklarınızı; çocuklarınızı, eşlerinizi, kardeşlerinizi, babalarınızı, yakınlarınızı, kısacası en sevdiklerinizi bu vatan için feda ettiniz." diye konuştu.

        Programa, Kahramanmaraş 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, vali yardımcıları, askeri erkan ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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