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        Bingöl'de Polis Haftası kapsamında şehitler için mevlit okutuldu

        Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 14:22 Güncelleme: 09.04.2025 - 14:37
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        Bingöl'de Polis Haftası kapsamında şehitler için mevlit okutuldu
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        Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

        Ulu Cami'de öğle namazı öncesinde gerçekleştirilen mevlit programı, Vali Ahmet Hamdi Usta, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, AFAD İl Müdürü Atilla Uzun, emniyet personeli ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

        Programda din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, ilahiler seslendirildi.

        Vali Ahmet Hamdi Usta, Bingöl'ün güvenliği, esenliği, huzuru için he beraber çalıştıklarını söyledi.

        Bu hizmetleri verirken vatandaşların çok büyük desteğini aldıklarını vurgulayan Usta, "Sizlerin ne kadar desteğini görürsek Bingöl o kadar huzurlu ve güvenli bir yer haline getirebiliriz düşünüyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Makamları ali olsun. Dualarımız kabul olsun." diye konuştu.

        Yapılan duanın ardından emniyet mensupları vatandaşlara gül suyu ve lokum ikramında bulundu.

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