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        Karlıova Kaymakamı Gilan en çok kitap okuyan öğrencileri ağırladı

        Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, en çok kitap okuyan öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 14:33 Güncelleme: 10.04.2025 - 14:33
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        Karlıova Kaymakamı Gilan en çok kitap okuyan öğrencileri ağırladı
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        Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, en çok kitap okuyan öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaymakam Gilan, Karlıova Halk Kütüphanesince belirlenen bu yılın ilk 3 ayında en çok kitap okuyan öğrencileri makamında kabul etti.

        Öğrencilerle bir süre sohbet eden Gilan, başarılarından dolayı onlara kitap hediye etti.

        Ziyarette, Halk Kütüphanesi Müdürü Buğra Çam da yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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