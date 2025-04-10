Karlıova Kaymakamı Gilan en çok kitap okuyan öğrencileri ağırladı

Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, en çok kitap okuyan öğrencilerle bir araya geldi.

Kaymakam Gilan, Karlıova Halk Kütüphanesince belirlenen bu yılın ilk 3 ayında en çok kitap okuyan öğrencileri makamında kabul etti.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Gilan, başarılarından dolayı onlara kitap hediye etti.

Ziyarette, Halk Kütüphanesi Müdürü Buğra Çam da yer aldı.