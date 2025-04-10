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        Solhan'da şehit polisler için mevlit okutuldu

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde, ​​​​​​​Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehit polisler için mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 16:11 Güncelleme: 10.04.2025 - 16:11
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        Solhan'da şehit polisler için mevlit okutuldu
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        Bingöl'ün Solhan ilçesinde, ​​​​​​​Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehit polisler için mevlit okutuldu.

        İlçe Emniyet Müdürlüğünce Ulu Cami'de düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

        Programa katılan Kaymakam Muhammed Çetin, yaptığı açıklamada, 1845'ten günümüze kadar ülkede huzurun, güvenin ve kamu düzeninin teminatı olan Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı kutladıklarını belirtti.

        Büyük bir özveri ile ilçede görev yapan emniyet çalışanlarına sevgi ve saygıyla selamladığını ifade eden Çetin, "Görevleri başında şehit olan kahraman polislerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.

        Edilen duanın ardından katılımcılara, gül suyu, çikolata ve lokum ikram edildi.

        Programa, Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, İlçe Emniyet Müdür Vekili Hasan Boncuk, kurum amirleri, emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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