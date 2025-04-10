Karlıova'da kar yağışı etkili oldu
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Kentte son günlerde etkisini gösteren sağanak, Karlıova'da yerini kar yağışına bıraktı.
İlçe merkezini beyaza bürüyen yağış, yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.
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