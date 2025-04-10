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        Karlıova'da kar yağışı etkili oldu

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 18:15 Güncelleme: 10.04.2025 - 18:15
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        Karlıova'da kar yağışı etkili oldu
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Kentte son günlerde etkisini gösteren sağanak, Karlıova'da yerini kar yağışına bıraktı.

        İlçe merkezini beyaza bürüyen yağış, yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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