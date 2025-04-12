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        Bingöl'de vatandaşlar Gazze'ye destek için yürüdü

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 10:40 Güncelleme: 12.04.2025 - 10:46
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        Bingöl'de vatandaşlar Gazze'ye destek için yürüdü
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        Bingöl’ün Solhan ilçesinde vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

        Solhan İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu öncülüğünde vatandaşlar, Ulu Cami önünde bir araya geldi.

        Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile Belediye binası önüne yürüyen katılımcılar, Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi.

        Yürüyüşün ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve Gazze için dua edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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