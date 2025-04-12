Bingöl'de vatandaşlar Gazze'ye destek için yürüdü

Yürüyüşün ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve Gazze için dua edildi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile Belediye binası önüne yürüyen katılımcılar, Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Solhan İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu öncülüğünde vatandaşlar, Ulu Cami önünde bir araya geldi.

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