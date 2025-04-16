Bingöl'de araçlarında uyuşturucu bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı
Bingöl'ün Solhan ilçesinde araçlarında uyuşturucu bulunan 4 şüpheli yakalandı.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde araçlarında uyuşturucu bulunan 4 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları kapsamında yapılan yol uygulamasında şüpheli bir aracı durdurdu.
Araçta ve 4 şüpheli üzerinde yapılan aramada, 11 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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