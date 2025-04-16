Bingöl'de araçlarında uyuşturucu bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı

Araçta ve 4 şüpheli üzerinde yapılan aramada, 11 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları kapsamında yapılan yol uygulamasında şüpheli bir aracı durdurdu.

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