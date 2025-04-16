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        Bingöl'de araçlarında uyuşturucu bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde araçlarında uyuşturucu bulunan 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 16:34 Güncelleme: 16.04.2025 - 16:34
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        Bingöl'de araçlarında uyuşturucu bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı
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        Bingöl'ün Solhan ilçesinde araçlarında uyuşturucu bulunan 4 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları kapsamında yapılan yol uygulamasında şüpheli bir aracı durdurdu.

        Araçta ve 4 şüpheli üzerinde yapılan aramada, 11 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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