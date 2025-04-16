Karlıova ilçesinde öğrenciler tiyatro gösterisi düzenledi
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde öğrenciler tarafından tiyatro gösterisi sunuldu.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde öğrenciler tarafından tiyatro gösterisi sunuldu.
Karlıova Anadolu Lisesi öğrencileri, sosyal etkinlikler kapsamında hazırladığı "Şairin Evlenmesi" adlı tiyatro oyununu, Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Ortaokulu Konferans Salonu'nda sahneledi.
Tiyatro gösterisinin ardından müzik ve şiir dinletisi de sunuldu.
Programa, Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Yıldız, kurum müdürleri, öğrenci ve veliler katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.