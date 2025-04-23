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        Bingöl Valisi Usta ve Belediye Başkanı Arıkan makam koltuklarını çocuklara devretti

        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuklarını öğrencilere bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 12:28 Güncelleme: 23.04.2025 - 12:28
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        Bingöl Valisi Usta ve Belediye Başkanı Arıkan makam koltuklarını çocuklara devretti
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        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuklarını öğrencilere bıraktı.

        Mimar Sinan İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ebrar Çağla Karakaya makam aracıyla Valiliğe geldi.

        Özel Kalem Müdürü Ferhat Akkılıç tarafından karşılanan Karakaya, Vali Usta tarafından makamında ağırladı.

        Öğrencinin bayramını kutlayan Usta, koltuğunu temsili olarak çocuğa devretti.

        Bu fırsatı kendisine veren Vali Usta'ya teşekkür eden Karakaya, bugünü kendilerine armağan Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andıklarını belirtti.

        Karakaya, bir gazetecinin sokak hayvanlarına ilişkin Valiliğin yaptığı çalışmaları sorması üzerine, "Sahipsiz hayvanlara doğal yaşam alanları kuruyoruz. Belediye ve Kaymakamlıklarla yaptığımız toplantılar neticesinde artık bu sorunu çözmeye kararlıyız. Sahipsiz hayvanları topluyoruz." dedi.

        Vali Usta da çocukların gelecekte bu koltukların sahibi olduğunu belirterek, "Doğru kişiye makamımızı devretmişiz. Onu yetiştiren ailesine ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Belediye Başkanı Arıkan da temsili olarak koltuğunu Ankara Büyükşehir Belediyesi İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Hacer Yıldız'a devretti.

        Hayatının en heyecan verici anlarından birini yaşadığını anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

        "Daha çok oyun parkı istiyorum. Okul bahçelerimizin daha yeşil olmasını, daha çok ağaç dikilmesini, hayvanların daha iyi koşullarda yaşamalarını, kütüphanelerimizin daha çok kitapla dolmasını ve bilim merkezlerinin sayısının artmasını istiyorum. Belki bunlar size küçük gelebilir ama benim dünyamda bunlar çok önemli. Siz büyüklerimden de ricam, lütfen bizim hayallerimize kulak verin. Bizim gözümüzden de bakın dünyaya. Çünkü bizler bu şehrin geleceğiyiz."

        Arıkan da çocuklar adına istenilen tüm istekleri yerine getireceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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