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        Bingöl'de zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        Bingöl'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 12:56 Güncelleme: 25.04.2025 - 13:11
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        Bingöl'de zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
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        Bingöl'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Bingöl-Muş Bulvarı'nın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü mevkisinde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 38 ABZ 999 plakalı otomobil, 12 T 0021 plakalı taksi ve 06 DUP 429 plakalı hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Kazada, araçlardaki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan bir kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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