Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de çevreye yoğun koku yayan firma ve çevresinde, cihazla ölçüm yapıldı

        Bingöl Organize Sanayi Bölgesi'nde çevreye yoğun koku yayan firma ve çevresinde, ekiplerce cihazla koku emisyon ölçümü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 20:18 Güncelleme: 30.04.2025 - 20:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de çevreye yoğun koku yayan firma ve çevresinde, cihazla ölçüm yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bingöl Organize Sanayi Bölgesi'nde çevreye yoğun koku yayan firma ve çevresinde, ekiplerce cihazla koku emisyon ölçümü yapıldı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yetkilendirdiği firmanın teknik ekipleri koku emisyon ölçümü yapmak için Bingöl'e geldi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinesinde kokuya neden olan firmanın içerisinde inceleme yapan ekipler, buradaki 2 noktadan cihazla alınan havayı naylon torbalara depoladı.

        Ekipler daha sonra organize sanayi bölgesi, Çayağzı köyü ile Bingöl-Genç kara yolunda da aynı işlemi uyguladı.

        Alınan koku numuneleri Kocaeli'ndeki firmaya ait laboratuvarda analiz edilecek.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 22 Nisan'da Organize Sanayi Bölgesi'nden yoğun koku geldiği yönünde vatandaşlardan gelen şikayet üzerine firmada denetim yapmış, denetimin ardından "2872 sayılı Çevre Kanunu" kapsamında idari para cezası uygulanan firmanın faaliyetlerine ara verilmişti.

        Firma, gerekli tedbirleri yerine getirmesinin ardından faaliyetlerine başlamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da bu duraklar yarın kapalı
        İstanbul'da bu duraklar yarın kapalı
        Trump: Çin'de fabrikalar kapanıyor
        Trump: Çin'de fabrikalar kapanıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşeceğiz
        Yabancı yılsonuna kadar gelmez
        Yabancı yılsonuna kadar gelmez
        Fenerbahçe başvurmuştu: TFF'den FOMGET'e inceleme kararı
        Fenerbahçe başvurmuştu: TFF'den FOMGET'e inceleme kararı
        Sahiplendiği 26'i köpeği öldürdü! "Açık camdan gittiler"
        Sahiplendiği 26'i köpeği öldürdü! "Açık camdan gittiler"
        "Sevgiliniz mi?" sorusuna cevap vermedi
        "Sevgiliniz mi?" sorusuna cevap vermedi
        30 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        30 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        "Öldürme komutu aldım" demişti! Zabıta vahşetinde akıl sağlığı belli oldu!
        "Öldürme komutu aldım" demişti! Zabıta vahşetinde akıl sağlığı belli oldu!
        İSO Başkanı Bahçıvan'dan 'sıkılaşma' değerlendirmesi
        İSO Başkanı Bahçıvan'dan 'sıkılaşma' değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        Okul inşaatının temel kazısında bulundu
        Okul inşaatının temel kazısında bulundu
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        UTTS'de son gün!
        UTTS'de son gün!
        Doç. Dr. Cevat Giray Aksoy'a Lordlar Kamarası’nda prestijli görev
        Doç. Dr. Cevat Giray Aksoy'a Lordlar Kamarası’nda prestijli görev
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        Pakistan-Hindistan hattında tansiyon yükseldi
        Pakistan-Hindistan hattında tansiyon yükseldi
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        "Bilimsel açıklaması var"
        "Bilimsel açıklaması var"

        Benzer Haberler

        Otomobil refüje çarptığı kaza kamerada
        Otomobil refüje çarptığı kaza kamerada
        Karlıova Belediye Başkanı Bingöl, vatandaşlarla buluştu
        Karlıova Belediye Başkanı Bingöl, vatandaşlarla buluştu
        Bingöl'de yoldan çıkan otomobilin refüje çarpması kamerada
        Bingöl'de yoldan çıkan otomobilin refüje çarpması kamerada
        YURTLİG Doğu Anadolu Futbol Grup Müsabakaları, Bingöl'de başladı
        YURTLİG Doğu Anadolu Futbol Grup Müsabakaları, Bingöl'de başladı
        Bingöl'de firari hükümlü yakalandı
        Bingöl'de firari hükümlü yakalandı
        Bingöl'de define arayan şüpheli yakalandı
        Bingöl'de define arayan şüpheli yakalandı