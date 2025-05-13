Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de el sanatları sergisi açıldı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri tarafından üretilen ürünler sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 18:44 Güncelleme: 13.05.2025 - 18:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de el sanatları sergisi açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri tarafından üretilen ürünler sergilendi.

        Yeni taziyeevinin giriş katında düzenlenen sergide, Karlıova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde faaliyet yürüten ADEM ve Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerin hazırladığı el emeği göz nuru ürünler beğeniye sunuldu.

        3 gün sürecek sergiyi gezen Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, ürünler hakkında kursiyerlerden bilgi aldı.

        Daha sonra kursiyerlere sertifikaları verildi.

        Sergiye, Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, Bingöl SYDV Müdürü Seyhan Yaraşır, kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD ile Suudi Arabistan arasında silah anlaşması
        ABD ile Suudi Arabistan arasında silah anlaşması
        Suudi Arabistan’a teknoloji çıkarması
        Suudi Arabistan’a teknoloji çıkarması
        20 yıllık kocasını öldürttü
        20 yıllık kocasını öldürttü
        ABD'den 'Trump'ın İstanbul ziyareti' açıklaması
        ABD'den 'Trump'ın İstanbul ziyareti' açıklaması
        6,9 milyar dolarlık endişe
        6,9 milyar dolarlık endişe
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        Tam vahşet! Annesini önce dövdü, sonra boğdu!
        Tam vahşet! Annesini önce dövdü, sonra boğdu!
        16 yaşındaki Gülden'i 30 kez bıçaklamış! İşte cani için istenen ceza!
        16 yaşındaki Gülden'i 30 kez bıçaklamış! İşte cani için istenen ceza!
        Trump kendisine ikram edilen kahveyi içmedi
        Trump kendisine ikram edilen kahveyi içmedi
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Markalardan AVM'lere cevap
        Markalardan AVM'lere cevap
        "Geçmişte Türktüm"
        "Geçmişte Türktüm"
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Japonya'nın ilk Türk çayı demleme ustası: Yumika Arita
        Japonya'nın ilk Türk çayı demleme ustası: Yumika Arita
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Açık saçık kıyafet yasağı
        Açık saçık kıyafet yasağı

        Benzer Haberler

        Bingöl'de Afetlere Karşı Psikolojik Dayanıklılık Çalıştayı yapıldı
        Bingöl'de Afetlere Karşı Psikolojik Dayanıklılık Çalıştayı yapıldı
        Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Daire Başkanları Bingöl'de incelemelerde...
        Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Daire Başkanları Bingöl'de incelemelerde...
        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Bingöl'de otomobil dere yatağına devrildi; 7 yaralı
        Bingöl'de otomobil dere yatağına devrildi; 7 yaralı
        Bingöl'de dere yatağına devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı
        Bingöl'de dere yatağına devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı
        Bingöl'de "Orman Benim" etkinliği düzenlendi
        Bingöl'de "Orman Benim" etkinliği düzenlendi