Bingöl'de el sanatları sergisi açıldı

Yeni taziyeevinin giriş katında düzenlenen sergide, Karlıova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde faaliyet yürüten ADEM ve Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerin hazırladığı el emeği göz nuru ürünler beğeniye sunuldu.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri tarafından üretilen ürünler sergilendi.

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