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        Bingöl'de uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi

        Bingöl'de uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 16:45 Güncelleme: 21.05.2025 - 16:45
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        Bingöl'de uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi
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        Bingöl'de uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç ilçesine bağlı Yayla köyünde H.G'nin ev ve eklentilerinde tabanca, şarjör ve 40 mermi bulundu.

        Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda H.G. hakkında "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde uzun namlulu silah ele geçirildi.

        Silahın ait olduğu şüpheli hakkında "2521 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan işlem yapılarak idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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