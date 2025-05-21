Bingöl'de uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi
Bingöl'de uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi.
Bingöl'de uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç ilçesine bağlı Yayla köyünde H.G'nin ev ve eklentilerinde tabanca, şarjör ve 40 mermi bulundu.
Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda H.G. hakkında "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.
Durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde uzun namlulu silah ele geçirildi.
Silahın ait olduğu şüpheli hakkında "2521 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan işlem yapılarak idari para cezası uygulandı.
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