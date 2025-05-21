Bingöl'de uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi.

Durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde uzun namlulu silah ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç ilçesine bağlı Yayla köyünde H.G'nin ev ve eklentilerinde tabanca, şarjör ve 40 mermi bulundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.