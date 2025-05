HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Bingöl'de konuştu:

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Biz, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirme gayretimizi eksiltmeden devam ettireceğiz. İnşallah süreç ilerledikçe, yeri geldikçe bizim bu sürece ya da sulhe ve kardeşliğe katkımız gittikçe daha da artacaktır." dedi.

Bazı programları dolayısıyla Bingöl'e gelen Yapıcıoğlu, esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Yapıcıoğlu, merkeze bağlı Çeltiksuyu köyündeki ziyaretinde yaptığı konuşmada, memleket meseleleriyle ilgili vatandaşların soru, sorun, öneri ve şikayetlerini dinlemeyi amaçladıklarını söyledi.

Partilerine verilen destekten dolayı vatandaşlara teşekkür eden Yapıcıoğlu, ellerinden geldiğince vatandaşların hizmetinde olmaya devam edeceklerini belirtti.

Ülkenin gündeminde yer alan bazı sorunlar olduğunu anlatan Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Bu memleket 40 yılı aşkın bir süre bir şiddet sarmalının içerisindeydi. Çok kan, gözyaşı aktı, çok can gitti, çok can yandı. Millet artık huzur olsun istiyor, bir daha kan ve gözyaşı akmasın. Sorunlar suhuletle, siyasetle, hikmetle sulh yoluyla çözülsün diye bir beklenti içerisinde. O yüzden bu mesele konuşulmaya başladığı andan itibaren biz bir şey söyledik. Dedik ki şiddeti, kan akmasını durduracak her adım değerlidir ve biz o adımı destekleriz. Bize düşen sorumluluk ne ise biz de onu yerine getiririz. Biz aynı noktadayız. İnşallah üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirme gayretimizi eksiltmeden devam ettireceğiz hatta inşallah süreç ilerledikçe, yeri geldikçe bizim bu sürece ya da sulhe ve kardeşliğe katkımız gittikçe daha da artacaktır."

- "Katledilen sadece Gazzeli çocuklar değil, insanlıktır" Yaklaşık 20 aydır Gazze'de çok ciddi bir katliam yaşandığını belirten Yapıcıoğlu, insanı insanlığından utandıracak manzaralarla karşı karşıya olduklarını kaydetti. Yapıcıoğlu, şöyle devam etti: "Açlıktan kaburgaları sayılacak duruma gelen zavallı çocuklar. İlaç olmadığı için ağrı kesici verilmeden yaralı olan kolu bacağı kesilen insanlar. Dünyanın gözü önünde bütün bunlar yaşanıyor. Mısır tarafında binlerce tır dolusu insani yardım malzemesi, su, yiyecek, ilaç bekliyor fakat o zalimler onların o yardımların içeri girmesine de engel oluyorlar. Sonra da dünyanın geri kalanıyla alay eder gibi Gazze İnsani Yardım Vakfı adı altında bir vakıf kuruyorlar. 'Birleşmiş Milletler'i de buraya sokmayacağız, Gazzelilere biz yardım götüreceğiz' diyorlar. Elbette bunu insanlıklarından dolayı yapmıyorlar. Eğer öyle olsaydı bu zulmü yapmazlardı. Bu zulüm manzaraları onların eseri."