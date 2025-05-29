Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Sert ile Adalet Komisyonu Başkanı Çelik, üniversite öğrencileriyle buluştu

Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert ile Adalet Komisyonu Başkanı Cebrail Çelik, Bingöl Üniversitesi Gençlik ve İnovasyon Kulübünce düzenlenen söyleşi programında öğrencilerle bir araya geldi.

Gençlik ve İnovasyon Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Karşıyaka Spor Salonu Şark Odası'nda düzenlenen programda, hukuk devleti, adaletin toplumdaki yeri, yargı sisteminin işleyişi ve gençlerin bu alandaki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Cumhuriyet Başsavcısı Sert, adaletin bir toplumun temel taşı olduğunu belirterek, "Gençlerin adalet duygusunu içselleştirmesi, ülkemizin geleceği açısından son derece önemlidir. Hukukun üstünlüğü ilkesi, tüm bireylerin eşit ve adil yargılanmasının teminatıdır. Siz gençlerin bu bilinçle yetişmesi, adalet sistemimizin güçlenmesine de katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Çelik de yargı teşkilatının işleyişine dair bilgiler paylaşarak, "Adalet mekanizması sadece mahkeme salonlarında değil, bireylerin vicdanında da işlemelidir. Gençlerimizin bu sürece duyarlı ve bilinçli bireyler olarak katkı sunması bizler için kıymetlidir. Yargı teşkilatı olarak şeffaflık ve tarafsızlık ilkesinden ödün vermeden çalışıyoruz." dedi.