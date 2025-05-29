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        Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Sert ile Adalet Komisyonu Başkanı Çelik, üniversite öğrencileriyle buluştu

        Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert ile Adalet Komisyonu Başkanı Cebrail Çelik, Bingöl Üniversitesi Gençlik ve İnovasyon Kulübünce düzenlenen söyleşi programında öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 15:40 Güncelleme: 29.05.2025 - 15:44
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        Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Sert ile Adalet Komisyonu Başkanı Çelik, üniversite öğrencileriyle buluştu
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        Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert ile Adalet Komisyonu Başkanı Cebrail Çelik, Bingöl Üniversitesi Gençlik ve İnovasyon Kulübünce düzenlenen söyleşi programında öğrencilerle bir araya geldi.

        Gençlik ve İnovasyon Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Karşıyaka Spor Salonu Şark Odası'nda düzenlenen programda, hukuk devleti, adaletin toplumdaki yeri, yargı sisteminin işleyişi ve gençlerin bu alandaki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

        Cumhuriyet Başsavcısı Sert, adaletin bir toplumun temel taşı olduğunu belirterek, "Gençlerin adalet duygusunu içselleştirmesi, ülkemizin geleceği açısından son derece önemlidir. Hukukun üstünlüğü ilkesi, tüm bireylerin eşit ve adil yargılanmasının teminatıdır. Siz gençlerin bu bilinçle yetişmesi, adalet sistemimizin güçlenmesine de katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

        Çelik de yargı teşkilatının işleyişine dair bilgiler paylaşarak, "Adalet mekanizması sadece mahkeme salonlarında değil, bireylerin vicdanında da işlemelidir. Gençlerimizin bu sürece duyarlı ve bilinçli bireyler olarak katkı sunması bizler için kıymetlidir. Yargı teşkilatı olarak şeffaflık ve tarafsızlık ilkesinden ödün vermeden çalışıyoruz." dedi.

        Kulüp Başkanı Abdullah Toprakoğlu ise bu tarz programların gençliğin hukuki konularda bilinçlenmesine katkı sunduğuna işaret etti.

        Toprakoğlu, "Gençliğin, Başsavcımız ve Adalet Komisyonu Başkanımızla doğrudan temas kurarak ilham almasını amaçlıyoruz. Sayın Başsavcımız ve Komisyon Başkanımıza değerli katkılarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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