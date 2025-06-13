Bingöl'de öğrenciler için tiyatro oyunu sahnelendi
Bingöl'ün Solhan ilçesinde lise ve üniversite adayları için tiyatro oyunu sahnelendi.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde lise ve üniversite adayları için tiyatro oyunu sahnelendi.
Şehr-i Bingöl Tiyatrosu Kültür ve Sanat Derneği tarafından Solhan Belediyesi Kültür Merkezi'nde Türkçe ve Zazaca sergilenen oyunlar, sınavlara girecek öğrencilere eğlenceli saatler yaşattı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Çiftçi, etkinliğin ardından yaptığı konuşmada, her yıl sınavlardan önce öğrencilere yönelik değişik etkinlikler düzenlediklerini belirtti.
Bu yıl da lise ve üniversite sınavlarına girecek öğrencilere moral vermek amacıyla tiyatro oyununun sahnelendiğini ifade eden Çiftçi, öğrencilere girecekleri sınavlarda başarı diledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.