Bingöl'de devrilen yolcu otobüsündeki 3 kişi ağır yaralandı

Sürücü, ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer yaralılar da ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada, sürücü ile yolcular H.A. (27) ve M.S. (22) ağır yaralandı.

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