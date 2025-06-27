Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de 260 dönüm ekili alan yandı

        Bingöl'de 2 noktada çıkan yangında, buğday ekili 260 dönüm alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 20:46 Güncelleme: 27.06.2025 - 20:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de 260 dönüm ekili alan yandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bingöl'de 2 noktada çıkan yangında, buğday ekili 260 dönüm alan zarar gördü.

        Genç ilçesine bağlı Kültür Mahallesi ve merkez Çayağzı mevkisinde buğday ekili tarlalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine yangın bölgelerine itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda 260 dönüm alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump: Hamaney'i ölümden kurtardım
        ABD Başkanı Trump: Hamaney'i ölümden kurtardım
        Peş peşe orman yangınları!
        Peş peşe orman yangınları!
        Fenerbahçe'den Jhon Duran operasyonu!
        Fenerbahçe'den Jhon Duran operasyonu!
        Putin: Ukrayna ile İstanbul'da yeniden görüşmeye hazırız
        Putin: Ukrayna ile İstanbul'da yeniden görüşmeye hazırız
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        27 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        27 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Üvey kızına dışkı yedirdi! Cezası az bulundu!
        Üvey kızına dışkı yedirdi! Cezası az bulundu!
        "Küresel ekonomide lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor"
        "Küresel ekonomide lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor"
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Sosyal medya bağımlılığı ve popülerlik albenisi, gençleri anoreksiyaya sürüklüyor
        Sosyal medya bağımlılığı ve popülerlik albenisi, gençleri anoreksiyaya sürüklüyor
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında yeni teklif belli oldu
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında yeni teklif belli oldu
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 il için "sarı" alarm! Şiddetli fırtına!
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 il için "sarı" alarm! Şiddetli fırtına!
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mohamed Salah Bodrum'da
        Mohamed Salah Bodrum'da

        Benzer Haberler

        Bingöl'de "1. Uluslararası Dama Turnuvası" başladı
        Bingöl'de "1. Uluslararası Dama Turnuvası" başladı
        Bingöl'de uyuşturucu ile mücadele günü kapsamında etkinlik düzenledi
        Bingöl'de uyuşturucu ile mücadele günü kapsamında etkinlik düzenledi
        Bingöl'de dereceye giren öğrenciler para ödüllerini Gazze için bağışladı
        Bingöl'de dereceye giren öğrenciler para ödüllerini Gazze için bağışladı
        Bingöl'de 17 bin 245 kök Hint keneviri ve skunk ele geçirildi
        Bingöl'de 17 bin 245 kök Hint keneviri ve skunk ele geçirildi
        Dama tutkunlarının ilçesi Genç, uluslararası organizasyona ev sahipliği yap...
        Dama tutkunlarının ilçesi Genç, uluslararası organizasyona ev sahipliği yap...
        Şarampole devrilen TIR'ın şoförü öldü
        Şarampole devrilen TIR'ın şoförü öldü