Karlıova'da polislerden kan bağışına destek
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde polisler Kızılay'a kan bağışında bulundu.
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde polisler Kızılay'a kan bağışında bulundu.
İlçe Emniyet Müdürü Kadir Erciyes'in öncülüğünde Karlıova Belediyesi önünde "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla kan bağış kampanyası düzenlendi.
Kampanya kapsamında emniyet personeli ve vatandaşlar kan bağışında bulundu.
İlçe Emniyet Müdürü Erciyes, kampanyaya destek veren personele ve vatandaşlara teşekkür etti.
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