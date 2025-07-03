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        Karlıova'da polislerden kan bağışına destek

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde polisler Kızılay'a kan bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 00:12 Güncelleme: 03.07.2025 - 00:20
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        Karlıova'da polislerden kan bağışına destek
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        Bingöl’ün Karlıova ilçesinde polisler Kızılay'a kan bağışında bulundu.

        İlçe Emniyet Müdürü Kadir Erciyes'in öncülüğünde Karlıova Belediyesi önünde "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla kan bağış kampanyası düzenlendi.

        Kampanya kapsamında emniyet personeli ve vatandaşlar kan bağışında bulundu.

        İlçe Emniyet Müdürü Erciyes, kampanyaya destek veren personele ve vatandaşlara teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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