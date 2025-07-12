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        Bingöl'de at yarışı yapıldı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Toklular köyünde belediye tarafından at yarışı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 13:44 Güncelleme: 12.07.2025 - 13:44
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        Bingöl'de at yarışı yapıldı
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Toklular köyünde belediye tarafından at yarışı düzenlendi.

        Çeşitli illerden 47 yarışmacının katılımıyla 4 grup halinde gerçekleştirilen yarışmada dereceye girenlere Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl tarafından altın ödülü ve kupa verildi.

        Çeşitli etkinliklerin de yer aldığı yarışmaya yoğun ilgi gösterildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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