Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı

        Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan uygulamada 2 şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 11:51 Güncelleme: 22.07.2025 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan uygulamada 2 şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narko Timler, uygulama gerçekleştirdi.

        Ekiplerin denetimleri sırasında, bir şüphelide 2,62 gram toz esrar, başka şüphelinin üzerinden ise 6,87 gram skunk maddesi bulundu.

        2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Streç filme sarılı halde bulundu!
        Streç filme sarılı halde bulundu!
        34 yolcuyla köprüde sıkıştı!
        34 yolcuyla köprüde sıkıştı!
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        Sakarya'daki yangında üçüncü gün!
        Sakarya'daki yangında üçüncü gün!
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        Samsun'da yaşandı! Korku dolu dakikalar!
        Samsun'da yaşandı! Korku dolu dakikalar!
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Dünya bu yaz daha hızlı dönüyor
        Dünya bu yaz daha hızlı dönüyor
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Örnek harekat! Temizlik yaptırdı
        Örnek harekat! Temizlik yaptırdı
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        O kazlara 'ev hapsi'
        O kazlara 'ev hapsi'
        Sıcak hava uyarısı! Rekor sıcaklıklar görülebilir
        Sıcak hava uyarısı! Rekor sıcaklıklar görülebilir
        Zayıf bir şifre nasıl 700 kişiyi işsiz bıraktı?
        Zayıf bir şifre nasıl 700 kişiyi işsiz bıraktı?
        Ölü kalp yeniden çalıştırıldı
        Ölü kalp yeniden çalıştırıldı

        Benzer Haberler

        Bingöl'de 2 bin 887 kök Hint keneviri ele geçirildi
        Bingöl'de 2 bin 887 kök Hint keneviri ele geçirildi
        Bingöl'de 2 firari hükümlü yakalandı
        Bingöl'de 2 firari hükümlü yakalandı
        Bingöl'de hayırsever iş insanı 8 derslikli okul yaptıracak
        Bingöl'de hayırsever iş insanı 8 derslikli okul yaptıracak
        Bingöl'de çıkan orman yangınları söndürüldü
        Bingöl'de çıkan orman yangınları söndürüldü
        Bingöl'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Bingöl'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Bingöl'de elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Bingöl'de elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı