Bingöl Valisi Usta, LGS'de tam puan alan öğrenciyi makamında kabul etti

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Ahmet Kerem Katar'ı makamında ağırladı.

Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, LGS'de 500 tam puan alan Katar'ı, ailesini ve İl Milli Eğitim Müdürünü makamında ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Ortaokul yıllarında kurduğu hayali gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza atan Katar'ın, azmi, disiplini ve mütevazılığıyla yalnızca bir sınavı değil, toplumun gönlünü de kazandığını aktaran Usta, "Henüz ortaokul sıralarındayken bir hayal kurdu. Her sabah bu hayalle uyandı, her akşam ona ulaşmak için çabaladı ve bugün o hayal gerçeğe dönüştü. Ahmet Kerem Katar, 2025 LGS'de 500 tam puan alarak Bingöl'ün gururu oldu. Yolun açık, bahtın aydınlık olsun, iyi ki varsın Ahmet Kerem. Bingöl seninle gurur duyuyor." ifadelerini kullandı.

Vali Usta, Katar'ın yanı sıra bu başarıda emeği bulunan ailesi, öğretmenlerini ve okul idarecilerini de kutladı.