AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, Solhan ilçesinde temaslarda bulundu

Korkutata'ya ziyaretinde, Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, İl Genel Meclis Başkanı Nihat Doğu, AK Parti İlçe Başkanı Ziya Ataş da eşlik etti.

Solhan'da AK Parti ilçe yönetimi, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Korkutata, ilçenin sorunlarıyla ilgili bilgi aldı, talepleri dinledi.

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