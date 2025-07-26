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        AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, Solhan ilçesinde temaslarda bulundu

        AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, Solhan ilçesinde temaslar gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 21:47 Güncelleme: 26.07.2025 - 21:47
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        AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, Solhan ilçesinde temaslarda bulundu
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        AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, Solhan ilçesinde temaslar gerçekleştirdi.

        Solhan'da AK Parti ilçe yönetimi, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Korkutata, ilçenin sorunlarıyla ilgili bilgi aldı, talepleri dinledi.

        Korkutata'ya ziyaretinde, Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, İl Genel Meclis Başkanı Nihat Doğu, AK Parti İlçe Başkanı Ziya Ataş da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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