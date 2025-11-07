Bingöl'de "Atatürk'ü Anma Programı" düzenlendi
Bingöl'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Bingöl Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkan Vekili Hasan Çeçen, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Muttalip Gürsaçtı günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.
Programda, "Atatürk'ün Hayatı" konulu sinevizyon gösterimi yapıldı, "10 Kasım" şiir yarışması ve "Ata'ya Sesleniş" konulu kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi, şiirler okundu.
Öğrenciler tarafından sahnelenen oratoryo gösterisinin ardından müzik öğretmenlerince Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.
