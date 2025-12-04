Habertürk
        Karlıova'da yeni doğan bebeklere "hoş geldin" hediyesi

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde "Hoş Geldin Bebek Projesi" kapsamında yeni doğan bebeklere "bakım seti" hediye edildi.

        04.12.2025 - 14:02
        Karlıova'da yeni doğan bebeklere "hoş geldin" hediyesi
        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde "Hoş Geldin Bebek Projesi" kapsamında yeni doğan bebeklere "bakım seti" hediye edildi.

        Karlıova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Özgür Değirmenci, beraberinde vakıf personeli ile proje kapsamında, ilçe merkezi ve köylerde yeni doğan bebeklerin ailelerini evlerinde ziyaret etti.

        Değirmenci, göz aydınlığı dilediği ailelere, bebeklerin yaklaşık 3 aylık ihtiyacını karşılayacak "yeni doğan bebek seti" armağan etti.​​​​​​​

