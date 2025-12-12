Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Dünyanın en uzun burma kadayıfı için Guinness başvuru başlatıldı

        Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO), İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda hazırlanan 12 metre uzunluğundaki burma kadayıf için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru sürecini başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 19:29 Güncelleme: 12.12.2025 - 19:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünyanın en uzun burma kadayıfı için Guinness başvuru başlatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO), İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda hazırlanan 12 metre uzunluğundaki burma kadayıf için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru sürecini başlattı.

        BİNTSO'dan yapılan açıklamada, Bingöl'e özgü burma kadayıfının noter huzurunda gerçekleştirilen organizasyonda 12 metre uzunluğu ile dünyanın en uzun burma kadayıfı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru sürecinin başlatıldığı belirtildi.

        Coğrafi İşaret Tescil başvurusunun da resmi olarak başlatıldığının ve başvuru evraklarının BİNTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay tarafından imzalandığı ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "BİNTSO olarak, Bingöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dernekleri Federasyonu (BİNFED) ile İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Bingöl Tanıtım Günleri kapsamında ilimiz adına tarihi bir ana imza attık. Bingöl'e özgü burma kadayıfı, noter huzurunda gerçekleştirilen organizasyonla dünyanın en uzun burma kadayıfı olarak hazırlanmış ve Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru süreci resmen başlatılmıştır. Ulusal ve uluslararası görünürlüğü yüksek bir şehir olan İstanbul'da yapılan bu organizasyon, Bingöl'ün gastronomi mirasının tanıtılması, yerel ürünlerin markalaşması ve coğrafi işaretli ürün sayısının artırılması açısından büyük önem taşımaktadır."

        Açıklamada, BİNTSO’nun Bingöl'ün kültürel ve ekonomik değerlerini koruyarak geleceğe taşımaya ve Bingöl markasını güçlendirecek çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceği vurgulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türk Savunma Sanayii'nin 2025 karnesi
        Türk Savunma Sanayii'nin 2025 karnesi
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        12 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        12 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        Arda Güler'den rekor yükseliş!
        Arda Güler'den rekor yükseliş!
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Şiddet görüyordu... Baba evine sığınmıştı!
        Şiddet görüyordu... Baba evine sığınmıştı!
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        Köftede deri dokusu, dana kıymada kalp çıktı
        Köftede deri dokusu, dana kıymada kalp çıktı
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        "Asıl yolculuk birbirlerini tanımaya başladıklarında başlayacak"
        "Asıl yolculuk birbirlerini tanımaya başladıklarında başlayacak"

        Benzer Haberler

        Karlıova beyaza büründü
        Karlıova beyaza büründü
        İstanbul'da Bingöl Tanıtım Günleri etkinliği başladı
        İstanbul'da Bingöl Tanıtım Günleri etkinliği başladı
        Bingöl Basın Konseyi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı ziyaret etti
        Bingöl Basın Konseyi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı ziyaret etti
        Bingöl merkezli terör operasyonunda 12 gözaltı
        Bingöl merkezli terör operasyonunda 12 gözaltı
        Bingöl'de emniyet ve jandarma teşkilatına 162 yeni araç tahsis edildi
        Bingöl'de emniyet ve jandarma teşkilatına 162 yeni araç tahsis edildi
        Bingöl'de uyuşturucuyla mücadele
        Bingöl'de uyuşturucuyla mücadele