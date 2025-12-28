Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de hasta almaya giderken karda mahsur kalan ambulans kurtarıldı

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde hasta almaya giderken yolda kara saplanan ambulans, belediye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 13:35 Güncelleme: 28.12.2025 - 13:40
        Bingöl'de hasta almaya giderken karda mahsur kalan ambulans kurtarıldı
        Bingöl’ün Solhan ilçesinde hasta almaya giderken yolda kara saplanan ambulans, belediye ekiplerince kurtarıldı.

        Halimepınar Mahallesi'nde hasta almaya giden ambulans yoğun kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak kara saplandı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Solhan Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, ambulansı bulunduğu yerden kurtardı.

        Sağlık ekipleri, adresten aldığı hastayı hastaneye ulaştırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

