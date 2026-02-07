Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Haberleri

        Bingöl-Diyarbakır kara yolu kar ve tipi nedeniyle tır trafiğine kapatıldı

        Bingöl Valiliği, Bingöl-Diyarbakır kara yolunun kar ve tipi nedeniyle tır trafiğine kapatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 23:07 Güncelleme: 07.02.2026 - 23:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl-Diyarbakır kara yolu kar ve tipi nedeniyle tır trafiğine kapatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bingöl Valiliği, Bingöl-Diyarbakır kara yolunun kar ve tipi nedeniyle tır trafiğine kapatıldığını bildirdi.

        Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu bölgede kar ve tipinin etkili olduğu belirtildi.

        Bu kapsamda Genç ilçe girişi ile Diyarbakır il sınırı arasındaki yol kesiminin, saat 22.40'tan itibaren tır geçişlerine kapatıldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Ürdün Kralı 2. Abdullah, İstanbul'da
        Ürdün Kralı 2. Abdullah, İstanbul'da
        Witkoff ve Kushner'den USS Abraham Lincoln'e ziyaret
        Witkoff ve Kushner'den USS Abraham Lincoln'e ziyaret
        Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı!
        Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı!
        650 Mehmetçik Almanya'ya gitti!
        650 Mehmetçik Almanya'ya gitti!
        Tedesco HT Spor'a konuştu: Herkesi yenme potansiyelimiz var!
        Tedesco HT Spor'a konuştu: Herkesi yenme potansiyelimiz var!
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!

        Benzer Haberler

        Bingöl'de tır devrildi: 1 yaralı
        Bingöl'de tır devrildi: 1 yaralı
        Adaklı'da eğitim çalışmaları ele alındı
        Adaklı'da eğitim çalışmaları ele alındı
        Bingöl Devlet Hastanesi'nde hematoloji bölümü hizmete girdi
        Bingöl Devlet Hastanesi'nde hematoloji bölümü hizmete girdi
        Bingöl'de 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Bingöl'de 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Bingöl'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Bingöl'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Karla kaplı Karlıova'da güzel manzaralar oluştu
        Karla kaplı Karlıova'da güzel manzaralar oluştu