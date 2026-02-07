Habertürk
Habertürk
        Bingöl'de 12 düzensiz göçmen yakalandı

        Bingöl'de 12 düzensiz göçmen yakalandı

        Bingöl'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 12 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 00:24 Güncelleme: 07.02.2026 - 00:24
        Bingöl'de 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Bingöl'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 12 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Van istikametinden kente gelen 2 aracı durdurdu.

        Araçlarda yapılan kontrolde Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı.

        Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

