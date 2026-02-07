Bingöl'de 12 düzensiz göçmen yakalandı

Bingöl'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 12 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Van istikametinden kente gelen 2 aracı durdurdu. Araçlarda yapılan kontrolde Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

