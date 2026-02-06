Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Haberleri

        Karla kaplı Karlıova'da güzel manzaralar oluştu

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı dolayısıyla beyaza bürünen alanlar güzel manzara oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 16:17 Güncelleme: 06.02.2026 - 16:20
        Karla kaplı Karlıova'da güzel manzaralar oluştu
        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı dolayısıyla beyaza bürünen alanlar güzel manzara oluşturdu.

        ​​​​​​​Adını karla kaplı bir ova olmasından alan ve yılın 6 ayı kış koşullarının hüküm sürdüğü Bingöl'ün 1940 rakımlı ilçesi Karlıova, etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

        Kar yağışının ardından beyaza bürünerek güzel görüntüler oluşturan ilçeye bağlı Çiftli köyü bölgesi dron ile görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

