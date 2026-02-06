Habertürk
        Bingöl Valisi Cahit Çelik'ten Karlıova ilçesine ziyaret

        Bingöl Valisi Cahit Çelik, Karlıova ilçesini ziyaret etti.

        Giriş: 06.02.2026 - 15:16 Güncelleme: 06.02.2026 - 15:16
        Bingöl Valisi Cahit Çelik'ten Karlıova ilçesine ziyaret
        Bingöl Valisi Cahit Çelik, Karlıova ilçesini ziyaret etti.


        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Karlıova'ya giden Vali Çelik Karlıova Kaymakamlığına geçti.


        Vali Çelik'i Kaymakam Abdulselam Bıçak, Belediye Başkan Vekili Mehmet Can Karabulak ve ilçe protokolü karşıladı.


        Görüşmede, Kaymakam Bıçak'tan ilçedeki çalışmalarla ilgili bilgi alan Çelik, bir süre önce hayatını kaybeden Adem Acar'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.


        İlçede vatandaşlarla da görüşen Çelik, Karlıova Öğretmenevinin konferans salonunda düzenlenen toplantıda muhtarlarla bir araya geldi.


        Daha sonra Toklular köyünde yaz aylarında at yarışı düzenlenen alana giden Çelik, at sahipleri ve yarışlara katılan kişilerle görüştü.


        Vali Çelik, köydeki taziyeevinde vatandaşlarla görüştü.

