        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Haberleri

        Bingöl'de sağanak nedeniyle okul pansiyonunun bodrum katını basan su tahliye edildi

        Bingöl'ün Yedisu ilçesinde okul pansiyonunun bodrum katını basan su jandarmanın desteğiyle tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 18:00 Güncelleme: 04.02.2026 - 18:05
        Bingöl'de sağanak nedeniyle okul pansiyonunun bodrum katını basan su tahliye edildi
        Bingöl'ün Yedisu ilçesinde okul pansiyonunun bodrum katını basan su jandarmanın desteğiyle tahliye edildi.


        Yedisu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, aşırı yağmurun Yedisu Yatılı Bölge Ortaokulu'nun pansiyon binasının bodrum katında su baskınına neden olduğu belirtildi.


        Olayın bildirilmesinin ardından Kaymakamlık koordinesinde gerekli önlemlerin alınıp öğrencilerin tedbir amacıyla tahliye edildiği ve bina elektriğinin kesildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:


        "​Tahliye sürecinde belediye ekiplerimize ait teknik araçların arızalanması üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı personelimiz, süratle çevre köylerden temin edilen tahliye pompaları ve jeneratörlerle müdahalede bulunmuştur. İl Özel İdaresi ekiplerimiz bölgeye ulaşana kadar geçen sürede, Mehmetçiğimizin yoğun gayretiyle suyun binaya zarar vermesi engellenmiş ve tahliye işlemi başarıyla sonuçlandırılmıştır. ​Öğrencilerimizin barınma güvenliğini önceliklendirerek gece boyu sahada canla başla görev yapan jandarma personelimize ve destek veren tüm birimlerimize teşekkür ederiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

