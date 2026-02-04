Bingöl'de sağanak nedeniyle okul pansiyonunun bodrum katını basan su tahliye edildi

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde okul pansiyonunun bodrum katını basan su jandarmanın desteğiyle tahliye edildi.





Yedisu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, aşırı yağmurun Yedisu Yatılı Bölge Ortaokulu'nun pansiyon binasının bodrum katında su baskınına neden olduğu belirtildi.





Olayın bildirilmesinin ardından Kaymakamlık koordinesinde gerekli önlemlerin alınıp öğrencilerin tedbir amacıyla tahliye edildiği ve bina elektriğinin kesildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:





"​Tahliye sürecinde belediye ekiplerimize ait teknik araçların arızalanması üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı personelimiz, süratle çevre köylerden temin edilen tahliye pompaları ve jeneratörlerle müdahalede bulunmuştur. İl Özel İdaresi ekiplerimiz bölgeye ulaşana kadar geçen sürede, Mehmetçiğimizin yoğun gayretiyle suyun binaya zarar vermesi engellenmiş ve tahliye işlemi başarıyla sonuçlandırılmıştır. ​Öğrencilerimizin barınma güvenliğini önceliklendirerek gece boyu sahada canla başla görev yapan jandarma personelimize ve destek veren tüm birimlerimize teşekkür ederiz."



