Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığından banka hesabı kiralanmaması uyarısı

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca, banka hesabı, GSM hattı ve dijital hesap bilgilerinin maddi menfaat karşılığında başkalarının kullanımına sunulmasının "suç" teşkil ettiği belirtildi.





Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, son dönemde artış gösteren "dolandırıcılık" suçlarında gerçek faillerin, başta öğrenciler ve ekonomik durumu kötü olan vatandaşlar olmak üzere bazı kişilere kira veya farklı adlar altında gelir teklif ederek banka hesabı ve GSM hattı açtırdıkları ya da mevcut hesapları kullandıklarının tespit edildiği bildirildi.



Temin edilen banka ve dijital hesap şifreleri ile GSM numaralarının dolandırıcılık ve benzeri suçlarda kullanıldığı, bu hesapları "bir şey olmaz" düşüncesiyle kullandıran kişilerin de işlenen suçlara dahil edilebildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Banka hesabı, kimlik ve GSM bilgilerini maddi menfaat karşılığında başkalarının kullanımına sunan kişiler hakkında çok sayıda soruşturma açılmıştır. Bu kişiler hakkında banka hesaplarının bloke edilebildiği, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla 10 yıla kadar hapis ve adli para cezası talebiyle yargılama yapılmaktadır. Bazı beraat hallerinde dahi adli sicil kayıtlarının olumsuz etkilenebileceği, bunun kamu ve özel sektörde iş bulma süreçlerinde ciddi sorunlara yol açmaktadır. Resmi niteliği bulunmayan sosyal medya hesapları ve sahte internet siteleri üzerinden burs, faizsiz kredi, kripto para, yüksek kazançlı yatırım ve evden çalışma gibi vaatlerle oluşturulan içeriklere karşı da vatandaşlar dikkatli olmalıdır."



Açıklamada, dolandırıcılıkla mücadelede önleyici faaliyetler kapsamında il genelinde kamu kurumlarının katılımıyla afiş ve broşür dağıtımı, basın ve sosyal medya çalışmaları ile söyleşilerin düzenleneceği aktarıldı.

