Bingöl'de çatıdan kar kütlesinin araçların üzerine düşmesi kamerada

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde çatıdan kar kütlesinin araçların üzerine düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yeşilyurt Mahallesi Fatih Caddesi'nde bir binanın çatısından kayan kar kütlesi park halindeki otomobillerin üzerine düştü. Kar kütlesinin düşmesi sonucu araçlarda hasar oluştu. Bu arada, araçların üzerine kar kütlesinin düşmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.