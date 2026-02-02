Solhan'da Berat Kandili dualarla idrak edildi

Bingöl'ün Solhan ilçesinde Berat Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi. Solhan Ulu Cami'de düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, ilahiler söylendi. İlçe vaizi Osman Numanoğlu, ramazan ayına bir adım daha yaklaşıldığını belirterek Berat Kandili'nin hayırlara vesile olmasını diledi. Programın ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

