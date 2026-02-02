Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Haberleri

        Solhan'da Berat Kandili dualarla idrak edildi

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde Berat Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 23:10 Güncelleme: 02.02.2026 - 23:15
        Solhan'da Berat Kandili dualarla idrak edildi
        Bingöl'ün Solhan ilçesinde Berat Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.


        Solhan Ulu Cami'de düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, ilahiler söylendi.

        İlçe vaizi Osman Numanoğlu, ramazan ayına bir adım daha yaklaşıldığını belirterek Berat Kandili'nin hayırlara vesile olmasını diledi.

        Programın ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

