Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Haberleri

        BİNTSO Başkanı Çintay, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programını değerlendirdi

        Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Başkanı Kadir Çintay, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında Bingöl'ün yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 17:07 Güncelleme: 03.02.2026 - 17:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        BİNTSO Başkanı Çintay, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programını değerlendirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Başkanı Kadir Çintay, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında Bingöl’ün yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

        Çintay, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, programın yerelden ulusala kalkınma yaklaşımıyla uygulandığını belirtti.

        Program kapsamında Bingöl’de öncelikli yatırım alanlarına da değinen Çintay, asgari 300 büyükbaş et ve/veya süt hayvancılığı yatırımı, dört yıldız ve üzeri termal konaklama tesisi, entegre bal ve arı ürünleri üretimi ile su ürünleri üretimi ve/veya katma değerli ürün işleme tesislerinin desteklenen alanlar arasında yer aldığını kaydetti.

        Söz konusu programın ilin üretim, istihdam ve katma değer potansiyeline katkı sağlayacağını Çintay, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından yerelden ulusala kalkınma yaklaşımıyla hayata geçirilen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında Bingöl, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunmaktadır. Yerel potansiyelimizi üretime, istihdama ve katma değere dönüştürecek bu önemli programın ilimize ve yatırımcılarımıza hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kanla mesaj! Ailesini katleden cani zemine yazmış!
        Kanla mesaj! Ailesini katleden cani zemine yazmış!
        Paris'teki X ofisinde arama yapıldı
        Paris'teki X ofisinde arama yapıldı
        Kazada ölen Işıl'ın ailesine tehdit iddiası!
        Kazada ölen Işıl'ın ailesine tehdit iddiası!
        Öldüren saldırı kamerada... Kokoreç dükkanına kanlı baskın!
        Öldüren saldırı kamerada... Kokoreç dükkanına kanlı baskın!
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Hamile eşini bacaklarından vurdu!
        Hamile eşini bacaklarından vurdu!
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi

        Benzer Haberler

        Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığından banka hesabı kiralanmaması uyarısı
        Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığından banka hesabı kiralanmaması uyarısı
        Yedisu'da kar kalınlığı 1 metreyi aştı, ekiplerin mücadelesi sürüyor
        Yedisu'da kar kalınlığı 1 metreyi aştı, ekiplerin mücadelesi sürüyor
        Bingöl'de çatıdan kar kütlesinin araçların üzerine düşmesi kamerada
        Bingöl'de çatıdan kar kütlesinin araçların üzerine düşmesi kamerada
        Solhan'da Berat Kandili dualarla idrak edildi
        Solhan'da Berat Kandili dualarla idrak edildi
        Bingöl'de yoğun sis görüş mesafesini düşürdü
        Bingöl'de yoğun sis görüş mesafesini düşürdü
        Çatıdan düşen kar kütlesi araca zarar verdi
        Çatıdan düşen kar kütlesi araca zarar verdi